Оренбург, 21 февраля, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Корректировка бюджета Оренбургской области стала одним из главных вопросов повестки дня на заседании Заксобрания региона 21 февраля. Доходы региональной казны на 2017 год утверждены в размере 74 млрд 285 млн 219 тыс. рублей, на 2018 год — 69 млрд 228 млн 106 тыс. рублей, на 2019 год — 71 млрд 358 млн 884 тыс. рублей. Изменение общего объема доходов произошло за счет соответствующего изменения объема безвозмездных поступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В обсуждении бюджета всегда возникают дискуссии, но сегодня это более приятные споры, потому что речь идет о дополнительных средствах, которые регион получил из федерального центра в качестве субсидий — почти 4 млрд рублей. Если быть более точным — 3,8 млрд», — сказал, комментируя принятые изменения, вице-спикер Законодательного собрания Оренбуржья Олег Димов.

Он подчеркнул, что появилась возможность добавить средства в те сферы, которые особенно в этом нуждаются. И охвачены практически все значимые сферы: культура, образование, здравоохранение, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, более 600 млн рублей идет на здравоохранение.

«Средства пойдут непосредственно на благоустройство территорий, дорожное строительство, то есть, те самые главные вопросы, которые жители особенно остро ставят перед органами власти. И мы в ходе избирательной кампании видели насколько их решение необходимо. Наступит весна, и опять возникнут те же проблемы: дворы, дороги — на них выделяется порядка 700 млн рублей», — отметил заместитель председателя областного парламента.

Также он сообщил, что добавлены средства областному министерству культуры и внешних связей. Они пойдут на ликвидацию аварийности в сфере культуры и на ряд других проектов, которые ранее недофинансировали.

«Все дополнительные перераспределения сегодня вместе с правительством области четко выделены, выверены, и мы постарались направить полученные средства в самые нуждающиеся сферы», — резюмировал Димов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года депутаты Заксобрания приняли закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Доходная часть прогнозировалась на 2017 год в сумме 65 млрд 423 млн 398,3 тыс. рублей, расходная — 67 млрд 275 млн 372,5 тыс. рублей, дефицит — 1 млрд 851 млн 983,2 тыс. рублей.

В связи с внесенными и утвержденными 21 февраля изменениями доходы на 2017 год составят 74 млрд 285 млн 219 тыс. рублей, на 2018 год — 69 млрд 228 млн 106 тыс. рублей, на 2019 год — 71 млрд 358 млн 884 тыс. рублей. Расходы на 2017 год утверждены в размере 76 млрд 137 млн 203 тыс. рублей, на 2018-й — 69 млрд 228 млн 106 тыс. рублей, на 2019 год — 71 млрд 358 млн 884 тыс. рублей.

Объем дефицита областного бюджета на 2017 год предусмотрен в прежнем размере — 1 млрд 851 млн 983 тыс. рублей. На 2018 и 2019 годы дефицит не планируется.