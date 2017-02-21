Санкт-Петербург, 21 февраля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга отклонила заявку на проведение референдума о введении «сухого закона», передает корреспондент ИА REGNUM. Точнее, Горизбирком даже не смог посчитать поданные документы полноценным ходатайством.

Инициатор референдума о «сухом законе»

Инициатором референдума стал редактор газеты «Трезвый Петроград» Анатолий Обросков. Редакция газеты, которая своей целью видит борьбу с алкоголизмом и наркоманией, хотела спросить петербуржцев, не следует ли запретить продавать в городе алкоголь, включая пиво, 24 часа в сутки.

Как огласила заместитель председателя Горизбиркома Надежда Лебедева, Обросков не предоставил документов, подтверждающих, что его редакция обладает статусом субъекта, общественного объединения, необходимым по федеральному законодательству для выдвижения инициативы о референдуме. Кроме того, Обросков даже не собирал инициативную группу, наличие которой также обязательно по закону.

Глава Горизбиркома Виктор Панкевич хотел выслушать мнение самого редактора, но в зале его не оказалось.

«Его звали?» — поинтересовался Панкевич. «Он не оставил обратного адреса», — пояснила Лебедева.

«То есть, ни группу не создал, ни адреса не оставил, ни документы верно не оформил», — констатировал Панкевич.

Горизбирком решил направить письмо гражданину Оброскову, в котором разъяснит его ошибки при подаче заявки.

Сам Обросков был замечен в одиночном пикете у здания Горизбиркома после заседания. Он пришел на него в… шортах. На плакате он написал: «Выпивохи хуже содомитов, в Питере — не пить!».

Как сообщил Обросков корреспонденту ИА REGNUM, он намерен вновь подать заявку на проведение референдума с учетом всех замечаний. Свое отсутствие на заседании Обросков объяснил тем, что его туда не позвали, хотя и признал, что, вероятно, не оставил в заявке ни электронного адреса, ни номера телефона.