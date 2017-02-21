«В Питере — пить»: горизбирком не разрешил референдум о «сухом законе»
Санкт-Петербург, 21 февраля, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга отклонила заявку на проведение референдума о введении «сухого закона», передает корреспондент ИА REGNUM. Точнее, Горизбирком даже не смог посчитать поданные документы полноценным ходатайством.
Инициатором референдума стал редактор газеты «Трезвый Петроград» Анатолий Обросков. Редакция газеты, которая своей целью видит борьбу с алкоголизмом и наркоманией, хотела спросить петербуржцев, не следует ли запретить продавать в городе алкоголь, включая пиво, 24 часа в сутки.
Как огласила заместитель председателя Горизбиркома Надежда Лебедева, Обросков не предоставил документов, подтверждающих, что его редакция обладает статусом субъекта, общественного объединения, необходимым по федеральному законодательству для выдвижения инициативы о референдуме. Кроме того, Обросков даже не собирал инициативную группу, наличие которой также обязательно по закону.
Глава Горизбиркома Виктор Панкевич хотел выслушать мнение самого редактора, но в зале его не оказалось.
«Его звали?» — поинтересовался Панкевич. «Он не оставил обратного адреса», — пояснила Лебедева.
«То есть, ни группу не создал, ни адреса не оставил, ни документы верно не оформил», — констатировал Панкевич.
Горизбирком решил направить письмо гражданину Оброскову, в котором разъяснит его ошибки при подаче заявки.
Сам Обросков был замечен в одиночном пикете у здания Горизбиркома после заседания. Он пришел на него в… шортах. На плакате он написал: «Выпивохи хуже содомитов, в Питере — не пить!».
Как сообщил Обросков корреспонденту ИА REGNUM, он намерен вновь подать заявку на проведение референдума с учетом всех замечаний. Свое отсутствие на заседании Обросков объяснил тем, что его туда не позвали, хотя и признал, что, вероятно, не оставил в заявке ни электронного адреса, ни номера телефона.