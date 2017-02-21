Ярославль, 21 февраля, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Идея создания и озвученные условия работы Ярославского областного единого информационно-расчётного центра (ЯрОблЕИРЦ) вызывает неоднозначную реакцию не только среди управляющих компаний, но и у компанией-поставщиков коммунальных ресурсов.

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В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Генеральный директор ПАО «ТНС Энерго» Виктор Доберштейн поддержал инициативу регионального правительства и заявил, что только создание на территории области единого информационно-расчетного центра в будущем сможет оградить поставщиков электроэнергии и другие ресурсоснабжающие организации от неплатежей со стороны управляющих компаний.

При этом в «ТНС Энерго» рассчитывают на то, что новый ЯрОблЕИРЦ сможет обеспечить так называемое «глубокое расщепление платежей». Об этой идее, планируемой к реализации в ближайшем будущем, рассказывают и чиновники регионального Правительства. Суть ее в том, чтобы при получении денег по единому платежному документу не ограничиваться распределением средств меж поставщиков коммунальных услуг и ресурсов (управляющим организациям — за ремонт и содержание жилья, водоканалам — за воду и стоки, генерирующим компаниям — за тепловую энергию и пр.). При «глубоком расщеплении» предполагается из платежей населения за потреблённые коммунальные ресурсы (водоснабжение, канализация и тепло) выделять заложенную в тарифе на эти ресурсы составляющую затрат на электроэнергию или тот же самый газ. Выделенные таким образом средства будут поступать напрямую поставщикам электроэнергии и газа.

Для наглядности, в составе валовой выручки коммунальных предприятий на территории Ярославской области доля электроэнергии в тарифах на холодное водоснабжение составляет 15,03%, в тарифе на водоотведение — 16,19%, внутри тарифа на тепловую энергию — 6,26%.

Идея «глубокого расщепления» на первый взгляд логична. Однако возникает ряд вопросов. Во-первых, выгода ТНС и Газпрома от реализации идеи очевидна, но сложно представить добровольный отказ, например, водоканалов, от 16% своей выручки. При этом, решение о «глубоком расщеплении» должны дать ЕИРЦ именно сами ресурсники и закрепить это в договоре. Сделать это автоматически, по указанию сверху, невозможно. Вернее будет сказать, сделать можно, но это незаконно. Во-вторых, у расчетного центра должно быть соответствующее программное обеспечение.

Пока что публичных сообщений о разработке и тестирования такого программного обеспечения не было ни у банков, действующих на рынке расчетных и платежных систем в ЖКХ (Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк), ни у специализированных ИТ-компаний, включая представленные в Ярославском регионе. Ну и, в-третьих, «глубокое расщепление» неизбежно подтолкнёт коммунальные предприятия к пересмотру тарифов в силу изменения финансовых условий работы предприятий.