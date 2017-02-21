Ярославль, 21 февраля, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Центральной детской библиотеке им. Ярослава Мудрого в отдел иностранной детской литературы передали в дар книги на китайском языке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщило руководство библиотеки.

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Сделал подарок председатель Ярославской региональной общественной организации «Общество дружбы с Китаем» господин Хань Синвень, который передал книги, собранные в Китае. В декабре прошлого года делегация из китайского города Цзюцзян была в Ярославле и ее члены посетили библиотеку.

«Мы рассказали, что наша библиотека имеет книги из городов-побратимов Германии, Англии, Америки. Есть книги и на шведском языке. Мы посылаем в другие страны книги на русском, а в ответ получаем на их языке. Таким образом, собрали более 1000 экземпляров. Китайский город нам прислал первую партию в 30 книг, обещают скоро прислать еще», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный хранитель отдела иностранной детской литературы библиотеки имен Ярослава Мудрого Лариса Янчевская.

Еще до получения книг посетители библиотеки интересовались, есть ли книги на китайском. Сейчас изучать этот язык модно и поэтому библиотекари надеются, что читатели на китайские книги найдутся. Но уже попросили прислать своих друзей из Поднебесной детскую литературу для самых маленьких.