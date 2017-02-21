Москва, 21 февраля, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Безусловно, обсуждаемые меры по ограничению оплаты наличными в РФ приведут как минимум к неудобствам по сравнению с привычным сейчас использованием денег, считает аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Особенно это важно для регионов, небольших населённых пунктов, где недостаточна инфраструктура безналичных расчётов, мало банкоматов и отделений банков, торговых точек, принимающих карты. По его мнению, возможно и некоторое увеличение расходов граждан в случае уплаты дополнительных платежей или банковских комиссий. «Именно такие соображения пока и препятствуют принятию окончательных решений в данной сфере», — заявил 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM Марк Гойхман, комментируя возможную минимизацию хождения наличных денег в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

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Он отметил, что доля расчётов наличными в платежах физических лиц неуклонно уменьшается, но по-прежнему составляет значимую величину порядка 77%, по данным Банка России. Это выше, чем в большинстве европейских стран. Например, в Италии она находится на уровне 75%, в Германии — 67%, в Великобритании — 48%.

«Чем ниже процент наличных платежей, тем меньше в стране издержки на обслуживание денежного оборота и выше его скорость, меньше возможностей для незаконных операций. Последнее исключительно актуально для России, где развит «теневой» сектор, уклонение от налогов и коррупция. Всё это обслуживается, как правило, наличными деньгами. И ограничения в их применении призваны препятствовать данным явлениям», — пояснил аналитик.

В настоящее время в РФ нет лимитов на использование наличных средств в расчетах физических лиц, а в расчётах между юрлицами действует предел в 100 тыс. рублей. Экономические ведомства давно предлагают ввести ограничение, особенно для крупных покупок. Например, назывались суммы в 600 тыс. и даже 300 тыс. руб. Или появляется предложение о введении дополнительного налога при платежах наличными. Есть вероятность, что такие идеи в той или иной мере будут реализованы в ближайшие годы. Особенно это возможно для ограничения сумм расчётов, считает Гойхман. Налоговые новации в данном плане менее вероятны, по его мнению, поскольку были бы крайне непопулярны и тяжелы из-за низких доходов населения, да и юридически уязвимы.

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Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский также обратил внимание, что тема ограничений расчета наличностью за крупные покупки не нова. Цель понятна — Минэкономразвития и Минфин ищут способы борьбы с теневой экономикой. Однако для этого необходимо решить два основных вопроса. Во-первых, установить цену отсечения. Во-вторых, определить, каким образом мотивировать граждан проводить платежи безналично.

По словам Капустянского, ввод ограничений, безусловно, удорожит крупные покупки, причем неважно, в каком виде это будет реализовано, путем ввода комиссии при снятии со счета или каким-то другим способом.

«Покупатель всегда будет стоять перед выбором: заплатить за снятие наличности, в том или ином виде, или приобрести объект по безналу, отчислив при этом официальный налог. Вопрос будет заключаться лишь в том, что окажется дешевле в каждом конкретном случае», — пояснил аналитик.

Что касается государства, то казна, безусловно, пополнится от подобных мер. Более того, по ответу одного из чиновников, эта идея может войти в план правительства по повышению темпов роста экономики в 2018—2024 гг., добавил эксперт.

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Напомним, что в министерстве экономического развития и Минфине РФ обсуждают возможность введения запрета на выплату зарплат наличными, ограничение оплаты наличными крупных покупок и введение муниципального налога с дифференциацией по типу платежа в рамках борьбы с теневой экономикой. Однако, как пишут СМИ, решение еще не принято, инициативу также пока не обсуждали в правительстве.