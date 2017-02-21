Махачкала, 21 февраля, 2017, 16:07 — ИА Регнум. Житель Дагестана Умарбутта Мирзоев предстанет перед судом за участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства. Уголовное дело в отношении него передано в суд с обвинительным заключением, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

По данным следствия, Мирзоев проповедовал радикальное религиозное течение и с целью участия в действующем на территории иностранного государства незаконном вооруженном формировании в декабре 2015 года выехал за границу.

«По независящим от него обстоятельствам, Мирзоев не смог реализовать свой преступный умысел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Советский суд Махачкалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Дагестане было выявлено 966 преступлений террористического характера. 80% из них были совершены участниками бандформирований за пределами России. За пособничество членам НВФ было задержано 618 человек.