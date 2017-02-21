Ярославль, 21 февраля, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Руководство Ярославского водоканала опасается, что понесет значительные убытки от сотрудничества с Ярославским областным единым информационно-расчетным центром, внедрением которого занимается Правительство Ярославской области. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын, предприятию предложен договор, по которому комиссия «ЯрОблЕИРЦ» составит 6% от суммы платежей за водоснабжение и водоотведение.

Ярославльводоканал

«2,5 млрд оборот водоканала, 6% — это 150 млн, которые мы должны заплатить людям за работы, которые мы выполняем самостоятельно. Мы посчитали, во сколько нам обходится, если мы сами все это делаем, и получили 1,43%», — сказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын.

Таким образом, дополнительные затраты предприятия, 100% акций которого принадлежат мэрии Ярославля, составят более 100 млн рублей ежегодно. Водоканал работает по тарифам на водоснабжение и водоотведение, которые устанавливает региональный департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов на основании фактических затрат. Таким образом, чтобы повысить расходы, необходимо будет поднять тариф на водоснабжение и водоотведение.

Но, как заявил 8 февраля на заседании Правительства области врио губернатора Дмитрий Миронов, «любые попытки переложить на жителей региона расходы, связанные с созданием и функционированием центра, будут решительно пресекаться». Сейчас, по словам Вадима Блощицына, «Ярославльводоканал» уже работает с так называемым планово-убыточным тарифом, кроме того, не установлена надтарифная надбавка и плата за подключение. В связи с этим в 2016 году предприятием получен убыток. Руководитель водоканала опасается, что региональные власти не разрешат повысить тариф настолько, чтобы покрыть все убытки водоканала от работы с «ЯрОблЕИРЦ».

«Я сегодня принесу агентский договор в тарифный комитет, что он сделает? Он может посчитать этот договор недостаточно уверенным и скажет: работайте в плане того, чтобы снижать эти проценты с услуг на сторону, и может не принять у меня часть этих услуг. Куда все это пойдет? В увеличенные убытки предприятия. Да, не коллапсные, когда ты скатываешься в банкротство, но они будут. Я угорю два раза: первый — когда я заплачу 6 процентов, и в следующем году, когда я это не возмещу. С другой стороны, область все делает правильно: если она в чем-то не уверена, она должна контролировать. Но нам немножко не по пути с точки зрения экономики», — сказал генеральный директор ОАО «Ярославльводоканал» Вадим Блощицын.

По словам Блощицына, в случае заключения договора с «ЯрОблЕИРЦ» на предприятии придется уволить ряд ярославцев — сотрудников юридического и абонентского отдела. До сих пор Ярославский водоканал шел по пути перехода на прямые расчеты с жителями, в настоящий момент около половина потребителей платит предприятию напрямую, минуя посредников. Водоканал не имеет отношения к долгам за газ, а именно эту проблему призван, по мнению сотрудников Правительства области, решить единый расчетный центр.

Еще большее удивление руководства Водоканала вызывают планы по расщеплению платежей второго уровня. Они предполагают, что часть денег, которые водоканал получает от своих абонентов, не будут перечисляться самому водоканалу, а пойдут напрямую энергетикам. В частности, единый центр может забирать из тарифа на водоснабжение 15,03%, а водоотведение — 16,19%. Эти деньги могут пойти напрямую поставщику электроэнергии — ПАО «ТНС энерго».

«Это игра в пользу бедных. Некоторые товарищи очень интересно себя ведут на этом рынке. У каждого есть тарифный уровень, каждый защитил свои тарифы, они получили свои надбавки. Да, естественно, в моем тарифе зашиты и тепло, и электроэнергия. Скажем, ЯГК и ТГК-2 сегодня не справляются с платежами по газу. Они хотят из этого тарифа, я не представляю как, расщепить тариф, из тарифа забрать газ и рассчитаться с газовиками. Если газовики самые крупные и у них есть мышцы, то все остальные будьте в углу? Этого делать нельзя, потому что есть федеральный закон, который говорит, что все в равных условиях. Это наша услуга, мы за нее несем ответственность», — поделился своим мнением Вадим Блощицын.

Директор «Ярославльводоканала» сказал корреспонденту ИА REGNUM, что не планирует в ближайшее время заключать договор с «ЯрОблЕИРЦ».

Кроме того, предприятие планирует обратиться в суд с требованием покрытия из бюджета разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения. Такая практика уже была в 2012—2013 годах, тогда предприятие отсудило у бюджета области около 500 млн рублей. По мировому соглашению эти затраты были затем включены в тарифы.