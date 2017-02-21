Москва, 21 февраля, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Brent резко рванула вверх, коснувшись максимума 57,36, невиданного с начала февраля. На рынок вновь пришли вербальные интервенции, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Еще сегодня, 21 февраля, утром высказался министр энергетики России, подчеркнув, что объемы добычи урезаются быстрее намеченного.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

«Затем на сцену вышел генсек ОПЕК Мухаммед Буркиндо. Он отметил, что хочет продления соглашения со странами, не входящими в картель. По его мнению, цена на нефть еще не достигла равновесной и над этим надо работать. И даже этого его четкого желания «работать с ценой» было достаточно, чтобы вселить в рынок уверенность двигать актив дальше», — пояснила Афанасьева.

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«Следующей целью на пути станет отметка 58,00 долл./баррель. И ее достижение хотя и будет затрудненным, но выглядит вполне реальным. Дело в том, что в Вене 22 февраля пройдет встреча на тему выполнения договоренностей по добыче. Не исключен целый шквал оптимистичных комментариев, который может поддержать рост Brent и далее», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 21 февраля, утром нефть торговалась разнонаправленно. Цена барреля нефти Brent опустилась до $56,16, а марка WTI, напротив, поднялась в цене до $54,01 за баррель. Но днем нефтяные цены начали показывать уверенный рост. Так, баррель североморской нефти Brent поднялся в цене до $57,23, а баррель светлой техасской нефти WTI, торговался по $54,78. Увеличение составило 1,5% и 1,2% соответственно.