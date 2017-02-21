Москва, 21 февраля, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро на 22 февраля вновь опустились к рублю, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар, евро

Доллар опустился к рублю на 23,77 копейки и составил 57,8590 рубля. Официальный курс евро понизился на 48,97 копейки — до 61,2090 рубля.

Ранее в ходе торгов основные валюты корректировались к рублю в сторону уменьшения. Накануне рубль укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%).

Официальные курсы Центробанка РФ на 21 февраля составляли 58,09 руб. за американскую валюту и 61,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 25 копеек соответственно.

21 февраля, баррель Brent стоит $56,25 (+0,24%). Нефтетрейдеры держат путь к уровню $56,85. В случае неудачной попытки закрепиться выше указанного уровня цена на нефть вернётся в район $54,83.

Пик налоговых платежей придется на 27−28 февраля (акцизы, НДС, НДПИ, налог на прибыль). После коррекции валют экспортеры захотят конвертировать валюту по высокому курсу. В связи с этим рубль будет получать поддержку до конца недели.