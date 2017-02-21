Москва, 21 февраля, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Бывший игрок сборной РФ по футболу Алексей Смертин назначен инспектором Российского футбольного союза по борьбе с расизмом и дискриминацией в этом виде спорта, говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Дмитрий Голубович Алексей Смертин

По словам Смертина, моменты человеческой нетерпимости к расовым различиям, которые случаются в футбольном мире, являются большой международной проблемой. Со своей стороны он обещал приложить все усилия, чтобы в футбольной истории России не было места расизму и дискриминации.

Он напомнил, что Россия — многонациональная страна, в которой ежедневно мирно уживаются около двухсот народностей. Также в заявлении РФС говорится, что эта должность, которая стала штатной в системе РФС, предусматривает много забот, особенно в преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 года, которые пройдут в России.

Программа мероприятий по борьбе с расизмом будет представлена новым инспектором 15 марта на совещании в Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее британский телеканал BBC 2 анонсировал выход фильма «Хулиганская армия России», который рассказывает о подготовке фанатов к массовым беспорядкам во время ЧМ-2018. Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин заявил, что фильм будет очередным художественным вымыслом.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧМ по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, включая Москву, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, и Казань.