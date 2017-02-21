Баку, 21 февраля, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев представил Совету безопасности страны свою супругу Мехрибан, назначенную им первым вице-президентом. Об этом 21 февраля сообщает агентство Trend.

Vugaramrullayev Мехрибан Алиева

По словам главы государства, Мехрибан Алиева на протяжении многих лет играет важную и активную роль в общественно-политической и культурной жизни Азербайджана. Кроме того, Алиева является заместителем председателя крупнейшей партии страны — «Ени Азербайджан».

В 2005 году Мехрибан Алиева стала депутатом однопалатного парламента страны — Милли Меджлиса Азербайджана. Будучи депутатом, она также провела большую работу, пояснил президент.

«Мехрибан Алиева предприняла очень большие шаги в деле решения социальных, экономических проблем в представляемом ею округе, находится в постоянном контакте с избирателями», — сказал Ильхам Алиев. «В то же время, как депутат, Мехрибан Алиева осуществляет обширную деятельность, в результате которой выросло число друзей, обретенных нами в различных странах», — добавил он.

Мехрибан Алиева также является главой рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям, президентом Фонда Гейдара Алиева и Фонда друзей культуры Азербайджана, возглавляет Федерацию гимнастики Азербайджана.

Супруга президента Азербайджана — посол доброй воли таких международных организаций, как ЮНЕСКО, ООН, Организация исламского сотрудничества (ОИК) и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении своей супруги Мехрибан Алиевой первым вице-президентом. С тех пор, как в сентябре 2016 года в стране прошел референдум о внесении изменений в конституцию, пост первого вице-президента оставался свободным.