Брюссель, 21 февраля, 2017, 15:09 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил 21 февраля, что Соединенному Королевству придется оплатить «довольно значительный счет» перед Брюсселем из-за выхода страны из ЕС, сообщает Express.

Еврочиновник также отметил, что соглашение о взаимоотношениях европейского блока с Великобританией вряд ли будет заключено в ближайшее время.

«Важно, чтобы британцы знали, и они уже знают, что это будет осуществлено не при сокращенных или нулевых издержках. Важно, что те, кто хочет выиграть от преимуществ единого рынка, должны соблюдать четыре фундаментальные свободы [европейского блока]», — подчеркнул он.

«Британцы должны соблюдать те обязательства, в формировании которых они принимали участие. Поэтому счет [за выход из ЕС] будет — если сказать немного грубо — довольно значительным», — добавил он.

Юнкер также выразил разочарование относительно того, что некоторые страны-члены ЕС уже начали отдельные переговоры с Великобританией.

Напомним, одним из условий предоставления Лондону доступа на общий рынок ЕС после выхода Великобритании из европейского блока является свобода перемещения граждан стран ЕС, что неприемлемо для большинства тех, кто выступал за выход из ЕС и голосовал за Brexit.