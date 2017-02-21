Москва, 21 февраля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Инициатива с введением ограничения на использование наличных в РФ, скорее всего, не будет реализована, считает управляющий партнер Kirikov Group Даниил Кириков. По его словам, связано это с тем, что практическое применение вызывает большие вопросы — как можно заставить, например, платить зарплату только безналичным способом, если в России огромное количество работодателей платит «серую» зарплату, которая вообще никак не регулируется. Об этом он сегодня, 21 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные и безналичные

«То же самое и с покупкой недвижимости и автомобилей — в договорах купли-продажи может быть указан любой способ оплаты, который на деле не проверяется, если только речь не идет об ипотечной сделке. Если вводить ограничение на крупные покупки наличными, то необходимо определить орган, который будет следить за проведением каждой покупки, что, правда, все равно не избавит от случаев занижения официальной цены, например, при продаже недвижимости», — подчеркнул Кириков.

По его мнению, более разумным было бы введение мер, стимулирующих безналичные крупные платежи, такие как, например, уменьшенный размер налога при проведении таких сделок.

Между тем, аналитик eToro Михаил Мащенко обратил внимание, что разговоры об отказе от наличных средств идут уже очень давно и не только в России, но и по всему миру — такова тенденция последних лет, возникшая благодаря техническому прогрессу. Он отметил, что в данный момент каждый третий человек не пользуется наличностью, а дальнейшее распространение пластиковых карт в обиходе должно привести к увеличению налогооблагаемой базы.

Россия может пойти по двум путям, полагает эксперт: «Первый — это органичный путь, создать удобные условия для использования безналичных платежей, и необходимость снимать деньги через банкоматы просто пропадет. Примером может служить Китай, в котором безналичные платежи растут на 40% в год, что стало возможным благодаря урбанизации страны и распространению технологий».

Второй путь, как считает Мащенко, самый болезненный — принудительно заставить население пользоваться неразвитой инфраструктурой.

«Слишком поспешный отказ от наличных расчетов может сильно ударить по малому и среднему бизнесу и заставит их искать пути обхода сложившейся системы. Предприниматели будут закладывать в цену на товары и услуги все дополнительные издержки, на которые им придется пойти для внедрения безналичных платежей», — пояснил он.

Главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов подчеркнул, что никто не говорит о введении ограничений на расчеты наличностью при покупках на 5−50 тыс. рублей. В первую очередь, правительство хочет взять под контроль более крупные покупки, на суммы в 300−600 тыс. рублей.

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«Такая практика привела бы к повышению прозрачности денежных потоков и, как следствие, «обелению экономики». Однако у нас все идет по стандартной схеме — идеи продолжают выдвигаться, а о методиках их воплощения в жизнь думают уже потом. Очевидно, такое нововведение потребует изменений в действующем законодательстве, в первую очередь, торговом. Первыми под удар попадут магазины эксклюзивной одежды, где стоимость предметов одежды и аксессуаров как раз удерживается в данном диапазоне», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Солдатов.

В целом же он назвал инициативу правильной, объяснив это тем, что дорогие покупки (автомобили, недвижимость) за наличные — верный признак сомнительного происхождения средств. К тому же безналичный расчет просто удобнее и несет в себе меньше рисков, считает аналитик.

Напомним, как пишут 21 февраля «Ведомости», министерство экономического развития и Минфин планируют ввести запрет на наличный расчёт при выплате зарплат, ограничить оплату наличными крупных покупок и ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа. Уточняется, что вопрос еще не решен даже принципиально, нет единого мнения даже относительно уровня цен, с которого целесообразно ограничить наличный расчёт.