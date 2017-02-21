Москва, 21 февраля, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Завтра, 22 февраля, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы Минобороны Сергеем Шойгу, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля. Обсуждение актуальных для армии и безопасности вопросов пройдет в открытом режиме.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

В ходе обсуждения представители фракций будут задавать вопросы министру. Так, фракцию «Справедливая Россия» интересует оценка министра обороны перевооружения армии и в том числе оценка практических боевых испытаний новейшего вооружения в САР.

«Нас интересует, конечно, ход операции по противодействию ИГИЛ (организация запрещена в России) в Сирии, нас интересует ситуация в образовательных учреждениях Минобороны, я имею в виду военные училища, академии», — перечислил лидер партии Сергей Миронов.

«Я читал, что в этом, 2017 году, впервые будет выпуск лейтенантов и впервые полностью будут замещены младшие командирские должности лейтенантские. Реформы Анатолия Сердюкова (экс-министр обороны) привели к тому, что массового закрывались военные училища, практически многие специальности военные перестали выпускаться и огромный дефицит младшего военного состава», — говорит депутат Госдумы.

Кроме того, парламентариев будут интересовать вопросы социальной обеспеченности и защиты и офицеров, действующих военнослужащих и вышедших в отставку. «Насколько решения проблема обеспечения их жильем, насколько решается проблема индексации пенсий», — перечислил он.

«Это не те вопросы, какие мы задаем другим министрам, где часто заложен негативный подтекст», — указал Миронов, отметив, что Минобороны вместе с МИД демонстрируют «самый высочайший профессионализм и успешны в своей работе».