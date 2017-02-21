Миасс, Челябинская область, 21 февраля, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Изъятие полуторагодовалого ребенка в Миассе осуществили органы опеки. Комиссия ПДН уверяет, что он находился в трудной жизненной ситуации. Родителям по данным соцслужб требуется реабилитация. Бабушке ребенка оформят временную опеку, чтобы вернуть его в семью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Ребёнок

Вместе с тем, накануне некоторые региональные СМИ сообщали, что ребенок был изможден, так как его морили голодом.

«Та информация, которая появилась в СМИ, что ребенок изможден и находится в плачевном состоянии, — не подтвердилась. Ребенок совершенно нормальный, родители его голодом не морили. В настоящее время ребенок помещен в детскую больницу по акту ПДН, в связи с тем, что он находился в трудной жизненной ситуации по определенным причинам. Сейчас рассматривается вопрос, что с родителями будут проводиться реабилитационные мероприятия, соответственно будет рассмотрен вопрос, чтобы ребенок находился под временной опекой одной из бабушек», — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

Как пояснила детский омбудсман, в настоящее время принимаются все меры, чтобы малыш вернулся к родственникам, рассматриваются все возможные варианты как поступить с ребенком. Также имеется информация, что с семьей ребенка необходимо провести ряд мер по реабилитации.

Под мерами реабилитации подразумевается возможное лечение родителей, при необходимости, а также содействие в трудоустройстве, так как отец ребенка не трудоустроен, а мама находится в отпуске по уходу за малышом.

Оказывать услуги по реабилитации, предполагается, будут государственные службы: медицинские учреждения, служба занятости и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля в Миассе, в полицию поступил анонимный звонок. Звонившая женщина сообщила о неблагополучной ситуации в одной семье. Прибывшим по адресу представителям органов опеки и ПДН молодые родители дверь не открыли. Лишь под угрозой вскрытия жилища были пропущены представители опеки и ПДН в квартиру, которые забрали полуторагодовалого ребенка и поместили его в детскую миасскую больницу.