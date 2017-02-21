Москва, 21 февраля, 2017, 14:54 — ИА Регнум. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу посоветовал Великобритании оставить при себе советы, касающиеся действий РФ в Ливии. Шойгу также продолжил «звериную» тему, поднятую его британским коллегой Майклом Фэллоном, и отметил, что «зверь, который может указывать медведю», в королевстве еще не появился, передает НТВ.

Pixabay.com Медведь

В ходе молодежного форума в МГИМО, отвечая на вопрос одного из студентов, глава Минобороны прокомментировал недавние слова Майкла Фэллона о «медведе», который «сует свои лапы в Ливию».

Шойгу отметил, что на гербе Британии изображен лев, в связи с чем напомнил известную поговорку: все львы — кошки, но не все кошки — львы. Он также отметил, что в своих делах всем стоит разбираться самостоятельно.

«Пусть каждый разбирается в своих делах сам. И мы не думаем, что в их зоопарке вырос зверь, который может указывать медведю», — иронично сказал Шойгу.

Ранее, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил о том, что западные страны недовольны контактами российского государства с Ливией. Тем самым, отметил он, Москва проверяет Запад на прочность.

«Мы не хотим, чтобы медведь совал туда свои лапы», — цитировала министра Daily Mail.