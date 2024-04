Ярославль, 21 февраля, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Одну из глав новой американской энциклопедии «Encyclopedia of Plasma Technology» написали ярославские ученые-физики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском Государственном университете. Американское издательство «Taylor and Francis Group» выпустило большую двухтомную энциклопедию объемом более полутора тысяч страниц «Encyclopedia of Plasma Technology» под редакцией известного специалиста-плазменщика J. Leon Shohet.

Pixabay.com Солнечная батарея

По заказу издателей одна из глав этой энциклопедии написал авторский коллектив Ярославского госуниверситета и Ярославского филиала Физико-технологического института Академии наук — Сергей Зимин, Егор Горлачев и Ильдар Амиров. Глава посвящена анализу процессов плазменного наноструктурирования полупроводниковых пленок и кристаллов на основе халькогенидов свинца.

Глава отражает достижения коллектива ярославских исследователей за последние несколько лет по формированию ансамблей наноструктур различной формы и размеров для приборов оптоэлектроники.

«Это очень серьёзное издание и мы горды, что нам предложили 2 года назад написать туда главу. Мы писали 14 страниц полгода и полтора еще сверяли и согласовывали. Этот теоретический труд, а в ближайшее время мы собираемся попробовать внедрить полученные наработки в практике. Они будут касаться солнечный батарей. Благодаря нашим наработкам мы надеемся повысить эффективность солнечных батарей на несколько процентов. В Мордовии недавно построили завод, который работает на купленной в Швейцарии технологии. Мы думаем, что есть шанс попробовать внедрить там наши наработки», — сказал ИА REGNUM доктор физических наук, профессор кафедры микроэлектроники физического факультета ЯрГУ Сергей Зимин.