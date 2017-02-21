Москва, 21 февраля, 2017, 14:23 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Глава региона рассказал Путину о социально-экономическом положении Томской области, а также попросил принять решение о его дальнейшей политической карьере. Стенограмму беседы опубликовал официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Жвачкин

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С. Жвачкин: Владимир Владимирович, мы закончили 2016 год достаточно уверенно. Валовый региональный продукт — мы впервые в истории достигли полутриллиона. Надо сказать, что за четыре года он вырос на 30 процентов, и не за счёт сырьевых отраслей. Лесоперерабатывающая промышленность у нас 170 процентов за год дала результат по темпам роста, мы построили новые заводы. И знаете, Владимир Владимирович, в прошлом году меньше 1 процента круглого леса вывезли. То есть исторически мы тоже такой рекорд поставили. Всё перерабатывается, и это замечательно.

«СИБУР» провёл крупнейшую модернизацию Томского нефтехимического комбината. Теперь это новое производство, конкурентоспособное на рынке.

Хорошо показали себя строители. Кстати, в 2015 году мы побили рекорд Советского Союза по вводу жилья. Никогда даже в Советском Союзе не вводилось столько жилья, сколько мы ввели в том году.

И другие предприятия показывают хорошие результаты. «Росатом» продолжает реализацию проекта «Прорыв» на территории региона, в рамках которого будет построен реактор на быстрых нейтронах «БРЕСТ-ОД-300», то есть учёные работают сегодня.

Хорошими темпами поднимается сельское хозяйство. Благодаря последним принятым решениям мы достаточно хорошо его перевооружили, за четыре года более 900 единиц техники закуплено сельхозпредприятиями. Есть и другие меры поддержки: это и компенсация процентной ставки, это гранты, которые сегодня фермерам идут. Благодаря этой работе за прошлый год, скажем, по маслу мы выросли на 170 процентов, по сметане — на 150. Сыры стали выпускать: импортные мы не покупаем — мы сами выпускаем (замечательная моцарелла у нас есть и так далее).

За прошлый год у нас уровень инфляции — где-то 5,3, меньше, чем общероссийский. По статистике за прошлый год по поднятию цен — самый низкий уровень с 1990 года благодаря всем совместным усилиям, которые сегодня идут в сельском хозяйстве.

Мы начали заниматься возобновляемыми источниками, имеются в виду дикоросы [дикорастущие растения], грибы и ягоды. Над нами смеялись, но мы в прошлом году налогов получили 700 миллионов [на продукцию из дикоросов]. Если такими темпами пойдём, то это примерно сравняется с [налогами] от нефти и газа, что мы получаем.

У нас замечательные люди пришли в сельское хозяйство, молодёжь, наука — и это даёт сегодня такие результаты. Могу похвастаться, по результатам 2016 года по производительности труда в сельском хозяйстве заняли [в регионе] первое место, это при том, что Сибирь, где есть ещё и Алтайский край. По надоенности первое место заняли — представляете, такая гордость наших селян.

В. Путин: Неожиданно.

С. Жвачкин: Мы продолжаем сегодня это направление.

Конечно, известен наш научно-образовательный комплекс. По результатам 2016 года у нас учатся [студенты] из 75 регионов России и 60 стран мира — от Америки, Венесуэлы до Индии и Китая. Вот такая широкая география. В общем-то, это очень приятно.

Наши вузы продолжают работу в программе [поддержки крупнейших вузов] «5−100». Вообще, наука — это наш конёк. В ВРП, который я называл, 15 процентов — это наукоёмкая высокотехнологичная продукция. Мы одни из лидеров сегодня в Российской Федерации, у нас очень много различных предприятий — и в области ИТ-технологий, и других. Кстати, с Фондом перспективных исследований мы создали первый крупный центр по робототехнике. С ФАНО мы объединили шесть медицинских институтов Российской академии наук и создали крупнейший медицинский центр не только за Уралом, но и в стране.

То есть, конечно, наука — это наш конёк, продолжаем работать, завоёвываем новые рынки. В прошлом году, например, вся связь на чемпионате мира по футболу в Рио-де-Жанейро работала на нашей томской программе. Правда, это не помогло нашим футболистам, но во всяком случае факт есть факт. Сегодня это наша гордость — научно-образовательный комплекс.

Много делается для жителей в социальном плане. Например, мы ввели в эксплуатацию самый крупный за Уралом бассейн. И в прошлом году уже Кубок мира по подводному плаванию проходил у нас в Томске, в Сибири. И конечно, удивлялись люди, когда приезжали, например, из Латинской Америки, что в Сибири центр водных видов спорта олимпийского класса.

В здравоохранении в рамках выполнения Ваших майских указов у нас все показатели выполняются, всё выполнено. Делаем более доступным качество оказания медицинских услуг, ввели новый гемодиализный центр и радиологический каньон в онкологическом диспансере, много других объектов. Продолжаем работу в этом направлении.

11-й год подряд — и, насколько мы знаем, мы единственные в России — у нас демографический рост, без перерыва. За последние несколько лет на 25 тысяч увеличилась численность населения области, и не за счёт миграционных процессов, а в основном именно за счёт демографического роста. Правда, есть свои проблемы. Пришлось построить 30 детских садов за два с половиной года. Теперь мы большую программу вместе с правительством разрабатываем по строительству школ, потому что эти дети подрастут, придут в школы.

Конечно, очень хорошо, что в результате мер, которые были приняты на государственном уровне, сегодня такой рост [населения], потому что люди нам нужны — Вы знаете, у нас такая ситуация. Конечно, есть официальный уровень безработицы — небольшой, 1,7 процента. Но на самом деле мы сегодня уже даже из города возим людей на лесоперерабатывающие заводы в тайгу, у нас не хватает рабочих рук. И мы знаем, что уже несколько десятков тысяч человек ездят к нам из соседних территорий, из Кемерово, Новосибирска. Поэтому для нас проблема не занятости — у нас, наоборот, проблема, где взять трудовые ресурсы.

На 2017 год бюджет сформировали, закон принят. Думаю, у нас никаких нет сомнений, мы уверенно смотрим не только на 2017, но и на ближайшие годы.

Сегодня занимаемся уже чисто тактическими делами, сейчас готовимся к паводку. Вы знаете, в Сибири очень большой уровень снега, поэтому мы вместе с министром [МЧС] совещание уже провели в Томске.

Неожиданно возникла проблема, совершенно новая для нас, — это сибирский шелкопряд. Эта гусеница появилась у нас из-за того, что последние несколько лет были тёплые зимы, она обычно не доходила до нас, а сейчас появилась в достаточно большом количестве: тысячи гектаров заражены. Мы обратились в правительство, потому что на отдельно взятой территории мы не победим эту проблему.

Но в целом я считаю, что уверенность у нас есть. Самое главное, чтобы это чувствовали жителей Томской области, все задачи выполнимы.

Владимир Владимирович, у меня 17 марта заканчивается пятилетний срок губернаторства. Согласно закону, выборы в сентябре, поэтому прошу принять решение.

В. Путин: Хорошо. Скажите, пожалуйста, — действительно, я вижу результат хороший за эти пять лет — как Вы сами настроены на следующий срок, готовы ли Вы пойти на выборы в сентябре этого года?

С. Жвачкин: Да, Владимир Владимирович. Сложная, непростая, но интересная работа. Мы работаем командой, и, конечно, хотелось бы закрепить некоторые позиции, которые удалось завоевать, вместе с томичами, потому что у нас удивительные люди, — делать так, чтобы всё-таки жизнь становилась лучше. Это самая главная задача, по-моему, для всех.

В. Путин: Хорошо. Действительно, результат, как я уже сказал, хороший. Ваша команда демонстрирует работоспособность, желание работать и умение. Я тогда подпишу соответствующий документ, указ о назначении Вас исполняющим обязанности вплоть до выборов в сентябре 2017 года. Желаю Вам успехов.

С. Жвачкин: Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие работать в Вашей команде. Выбор сделают томичи, но я готов работать вместе с Вами, чтобы каждый томич жил лучше, так же как и каждый россиянин.

В. Путин: Хорошо.

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Напомним, в декабре прошлого года опрошенные ИА REGNUM эксперты высказали уверенность, что Сергей Жвачкин примет участие в выборах губернатора Томской области. «Мне кажется, что этот вопрос уже обсуждался в Кремле и соответствующее решение принято — Жвачкин пойдет на выборы, — говорил, например, Анатолий Савостин. — Во-первых, особенных проблем в регионе в период его правления не было, во-вторых, провалов в тех приоритетах, которые определены перед Томской областью, тоже нет. Ну и, в-третьих, это губернатор из «газпромовской команды», и вряд ли корпорация имеет к нему претензии».

«Возможность выйти на губернаторские выборы у Сергея Жвачкина есть, — отмечал доцент кафедры политологии Томского госуниверситета Сергей Шпагин. — И если федеральный центр не захочет выставить какую-либо иную сильную кандидатуру, например, для того, чтобы продемонстрировать конкурентный характер губернаторских выборов в этом регионе, то вполне вероятно и повторное избрание Жвачкина на этот пост». По оценкам Сергея Шпагина, среди оппозиционных партий в настоящее время кандидатур, способных полноценно соперничать с нынешним губернатором, пока нет.