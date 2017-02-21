Нижний Новгород, 21 февраля, 2017, 13:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области впервые признал закупку услуг по обеспечению лекарственными препаратами граждан и контракт, заключённый между региональным министерством здравоохранения и ООО «Поволжье-Фарм», недействительными.

Андрей Репин ИА REGNUM Таблетки

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ФАС РФ, суд признал, что схема закупки, в которой наряду с услугами по обеспечению лекарственными средствами непосредственно включена поставка лекарственных средств, нарушает закон о контрактной системе.

Кроме того, подобная схема закупки лекарственных средств также нарушает правила, установленные постановлением правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года нижегородское управление ФАС России признало ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» и министерство здравоохранения Нижегородской области нарушившими требования законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона на оказание услуг по обеспечению граждан лекарственными препаратами.

По результатам рассмотрения жалобы были установлены нарушения закона о контрактной системе. Несмотря на выданное уполномоченному органу и заказчику предписание об аннулировании закупки, контракт на сумму более 112 млн рублей все же был заключен.

По заявлению ФАС Арбитражным судом Нижегородской области были приняты обеспечительные меры в виде запрета исполнения обязательств сторонами по данному контракту.

Нижегородский Минздрав проигнорировал решение ФАС РФ, и контракт с ООО «Поволжье-Фарм» был исполнен в полном объеме, несмотря на принятые судом обеспечительные меры.