Ереван, 21 февраля, 2017, 13:38 — ИА Регнум. После обострения нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта застопорился, считает министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян.

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«Знаете, нынешняя ситуация в переговорном процессе сформировалась в основном после четырехдневной апрельской войны, в результате азербайджанской агрессии и в последовавший за этим период, когда Азербайджан предпринял все возможные способы в попытке исказить суть конфликта и извлечь из воображаемой победы какие-то дивиденды», — в беседе с радио «Азатутюн» заявил глава МИД Нагорного Карабаха.

«Мы убеждены в том, что альтернативы переговорному процессу не существует, это точка зрения не только арцахской стороны, это, можно сказать, общая армянская точка зрения — позиция двух армянских государств, и это та точка зрения, которую сегодня продвигают также страны-сопредседатели и все международное сообщество», — добавил Мирзоян.

По его мнению, нет прогресса и на линии соприкосновения. «Опять-таки не секрет, что в этом повинен Азербайджан, который отказывается от взятых на себя обязательств, пытается избирательно толковать достигнутые договоренности, пытается диктовать международному сообществу, посредникам, армянским сторонам свое представление о том, как должен протекать переговорный процесс, как должны быть реализованы достигнутые договоренности», — сказал министр.

Подобную точку зрения выразил 20 февраля также президент Армении Серж Саргсян, который на встрече с участниками оперативного сбора руководящего состава ВС РА заявил, что в данный момент не видит оснований для какого-либо прорыва в переговорах, которые имеют место в направлении мирного урегулирования проблемы Нагорного Карабаха.

«В этом случае сохранение равновесия сил между Арменией и Азербайджаном — единственное средство сохранения стабильности и хрупкого мира», — сказал Саргсян.

По его мнению, официальный Баку всё время пытается обвинить армянскую сторону в попытках затягивания сформировавшегося статус-кво.

«Это не соответствует действительности. Хочу всех вас заверить, что мы, действительно, желаем, чтобы проблема решилась, но реальность такова, что азербайджанцы предлагают такие решения, которые для нас неприемлемы, следовательно, по этой причине проблема не решается. Когда они поймут, какое решение может стать реальностью, тогда проблема будет урегулирована. По этой причине Азербайджан постоянно идёт на мелкие и большие провокации, чтобы обострить ситуацию на передовой и таким образом напоминать о себе нам и международному сообществу», — сказал президент Армении.

20 февраля с комментариями по текущей ситуации по переговорному процессу выступил также министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Вместо того чтобы пытаться понапрасну перенести переговорный процесс в другие форматы, в том числе и в ООН, было бы намного разумнее, если бы Азербайджан не торпедировал переговорный процесс в формате сопредседательства Минской группы, являющейся единственной, имеющей соответствующий мандат международного сообщества, занимающейся карабахским урегулированием структурой. Этот формат был согласован и принят всеми сторонами конфликта, в том числе и азербайджанской стороной. У Баку избирательная память, поэтому приходится периодически напоминать ему о достигнутых договоренностях и взятых обязательствах», — сказал Налбандян в интервью РИА Новости.

На фоне заявлений армянской стороны, другая сторона карабахского конфликта — Азербайджан продолжат тратить миллионы долларов на покупку вооружений. Согласно докладу о глобальных расходах на вооружения Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), военный импорт Азербайджана в 20 раз превысил закупки Армении в период 2012—2016 годов.

Азербайджан также вошел в пятерку стран, куда уходила в 2012—2016 годах основная часть экспортного объема вооружения России: Индия (38%), Вьетнам (11%), Китай (11%), Алжир (10%) и Азербайджан (4%).

По словам Эдварда Налбандяна, «конечно, нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий в том числе и во взаимодействии с Арменией в качестве сопредседателя Минской группы для сохранения мира и стабильности в нашем регионе».

Глава МИД Армении в этой связи подчеркнул, что в этих условиях Армения вынуждена прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны.