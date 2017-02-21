Нижний Новгород, 21 февраля, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Нижний Новгород задолжал 16,5 млн рублей по членским взносам шести ассоциациям, в которых состоит. Долги по членским взносам, накопившиеся у города, не единственные, передает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Нижний Новгород является членом Совета муниципальных образований Нижегородской области, Ассоциации городов Поволжья, Союза российских городов, Международной ассамблеи столиц и крупных городов, Международной ассоциации «Породненные города», и Евроазиатского отделения всемирной организации «Объединенные города и местные власти». При этом мероприятия трех последних организаций власти игнорируют из-за отсутствия денег, пишет «КоммерсантЪ».

«С кем-то мы работаем плотно, ездим на форумы, с кем-то сотрудничаем информационно, с кем-то совсем не сотрудничаем. В любом случае, город должен состоять в ассоциациях и советах: это хорошие площадки для обмена опытом», — считает заместитель главы администрации Мария Холкина.

Администрация города предложила депутатам гордумы предложили принять решение, оставаться ли городу членом этих структур. При этом Холкина предупредила, что при выходе из какой-либо организации необходимо за три месяца до окончания финансового года уведомить ее от имени главы города и заплатить долги по членским взносам за последние 3 года.

Больше всего — 10,8 млн рублей — Нижний Новгород задолжал Совету муниципальных образований Нижегородской области (СМО НО). Членские взносы этой организации, созданной для содействия развитию МСУ, самые высокие, и город не платит их с 2008 года. В 2016 году платеж составлял по 1,5 руб. за каждого жителя города — итого 1,9 млн в год.

«Это для нас много. Где-то мы платим по 40 копеек с человека, где-то 4 тыс. евро ежегодно. При этом никакими услугами СМО НО мы не пользуемся и в принципе с ними не взаимодействуем», — заявила Холкина, добавив, что она несколько раз безуспешно пыталась договориться с областными чиновниками о снижении размера взносов.

При этом в администрации города считают, что выход из СМО НО «заметно ухудшит имидж Нижнего Новгорода и осложнит участие нашего города во многих интеграционных процессах в целом». При выходе из организации нужно будет погасить долг в 4,4 млн рублей, а в бюджете города на членские взносы для всех шести организаций запланировано только 576 тыс рублей. Поэтому в администрации считают, что целесообразнее поставить вопрос о смене руководства СМО НО.

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов уже предложил главе города Ивану Карнилину рассмотреть возможность избраться председателем СМО НО. По мнению городских чиновников, это «придаст новый импульс» развитию отношений между муниципалитетами области и активизирует работу организации. В мэрии также не исключают, что после смены председателя организации «и вопрос о снижении членских взносов будет также рассмотрен по существу, а то получается, что Нижний Новгород платит больше всех остальных, вместе взятых».

У депутатов комиссии по МСУ своя точка зрения на этот вопрос. Василий Пушкин предложил определить самые бесполезные для Нижнего Новгорода организации и выходить из них «по одной-две в год», постепенно рассчитываясь с долгами.

«Чего мы будем тянуть кота за хвост? Надо четко принять решение: если пользы от них нет никакой — все, ребята, до свидания», — призвал в свою очередь Николай Сатаев.

В итоге комиссия поручила депутату Елене Аржановой провести подготовку для создания рабочей группы, которая будет оценивать целесообразность участия Нижнего Новгорода в той или иной общественной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долги по членским взносам, накопившиеся у Нижнего Новгорода, не единственные. Всего по итогам 2016 года кредиторская задолженность Нижнего Новгорода перед поставщиками услуг составила 1 млрд. 337 млн. рублей. В частности, долги по коммунальным услугам составляли на начало года 479 млн рублей, по сфере строительства — 46 млн рублей, задолженность по школьному питанию — 132 млн рублей.

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По данным городской думы, на сегодня уже выплачено 614 млн рублей, еще 150 млн. рублей планируется выплатить до конца февраля. Таким образом, на 1 марта будет погашено 50% кредиторской задолженности.

Полностью рассчитаться с поставщиками услуг городская администрация планирует до 1 октября текущего года.

Аналогичная ситуация возникала в Нижнем Новгороде и в 2016 году. На 1 января город имел кредиторскую задолженность по обязательствам предыдущего года в размере 1 млрд 915 млн рублей.

С долгами за предыдущий год администрация Нижнего Новгорода смогла лишь в ноябре.

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В феврале 2016 года на заседании гордумы депутат Игорь Богданов инициировал вопрос о банкротстве Нижнего Новгорода. Тогда глава города и председатель городской думы Иван Карнилин счел вопрос о признании Нижнего Новгорода банкротом преждевременным и отказался выносить его на голосование.