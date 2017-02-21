Орел, 21 февраля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. В Орле руководитель Первой городской управляющей компании Александр Касьянов, зампредседателя Орловского облсовета, руководитель комитета по строительству и ЖКХ Геннадий Сафонов и Евгений Сапрыкин — руководитель юридической службы ПГУК подали заявление в Конституционный суд РФ с просьбой признать неконституционными, нарушающими права граждан, нововведения в Жилищный кодекс РФ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции 20 февраля заявил Александр Касьянов.

ИА REGNUM Александр Касьянов

«Мы считаем, что платить за потребление общедомовых ресурсов нужно по факту — столько, сколько потребили, — сказал Александр Касьянов. — Занимаешься энергосбережением — и потребляешь, и платишь меньше. Поэтому мы приняли решение направить обращение в Конституционный суд РФ о признании неконституционным двух положений Жилищного кодекса: о том, что ОДН становится жилищной услугой и о порядке начисления ОДН».

В качестве примера в заявлении приведен дом, где для освещения мест общего пользования используют солнечные батареи. Приборы учета в этом доме показывают, что в среднем дом на девять квартир потребляет на нужды ОДН 74 кВт в месяц. Однако по нормативам жители теперь должны заплатить за 117 кВт. При этом электроэнергию жильцы берут даже не в ресурсоснабжающей организации, а от солнечной батареи.

«Мы специально привели в заявлении именно этот пример, — пояснил Александр Касьянов, — чтобы судьям стала совершенно очевидна абсурдность нововведений».

«В принципе мы говорим о нарушении принципа социальной справедливости, — отметил Александр Касьянов. — Эти нововведения дестимулируют жителей к ресурсосбережению, что идет вразрез с федеральным законом «Об энергосбережении» № 261. И в большей степени защищают пассивных граждан, которые не экономят ресурсы, которые даже не выбрали себе способ управления, поскольку только для такой категории граждан установлено право платить по факту».

Напомним, что с 1 января 2017 года в соответствии федеральным законодательством расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в МКД, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (ОДН) включены в состав платы за содержание жилого помещения. При этом размер расходов граждан в составе платы за ОДН определяется, исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов. Раньше такая оплата производилась, исходя из показаний приборов учета.