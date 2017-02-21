Москва, 21 февраля, 2017, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что скорость движения в сторону перехода к оплате картами в России будет зависеть от реалий в стране.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

По его словам, в России есть теневая экономика, однако это явление, с которым сталкиваются все страны мира. Он пояснил, что вопрос минимизации обращения наличных денег в этом контексте заслуживает внимания — это практика многих стран, позитивно себя зарекомендовавшая.

«Россия, как известно, является участницей всех международных конвенций и договоров, и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов, на борьбу с отмыванием денег», — напомнил Песков.

Вместе с тем, пояснил пресс-секретарь главы государства, нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, а также в плане степени распространения банковских услуг. Песков напомнил, что существуют разные точки зрения на эту проблему.

Ранее СМИ со ссылкой на чиновников сообщали, что Министерство экономического развития и Минфин РФ намерены запретить наличный расчёт при выплате зарплат, ограничить оплату наличными крупных покупок и ввести муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа в рамках борьбы с теневой экономикой.

Пока эту инициативу не обсуждали в правительстве, она рассматривается на уровне министерств.