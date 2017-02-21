Краснодар, 21 февраля, 2017, 13:05 — ИА Регнум. Народный праздник Масленицу жители Краснодарского края планируют отмечать широко и весело. Мероприятия, посвященные проводам зимы, организуют в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Анапе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 21 февраля, в краевом центре народные гулянья пройдут на основных городских площадках: с 20 по 26 февраля на Пушкинской площади, 25 и 26 февраля — у кинотеатра «Аврора», 25 и 26 февраля горожан приглашают на Театральную площадь.

Krasnodar.ru Народные гулянья

Как рассказали организаторы, краснодарцам представят многочисленные театрализованные программы, предложат поучаствовать в народных забавах и отведать традиционное угощение — горячие блины с ароматным чаем и медом.

Широкие масленичные гуляния и театрализованные фольклорные представления в воскресенье, 26 февраля пройдут, начиная с полудня, в четырех парках города — «Солнечный остров», Городской сад, Чистяковская роща и парк имени 30-летия Победы.

На Пушкинской площади в течение всей масленичной недели будут организованы различные веселые конкурсы и забавы. Кроме того, во второй раз пройдет фестиваль фольклорной музыки «Глас народа 2017», в рамках которого выступят юные таланты городских вокальных школ и студий, а также поп и рок музыканты, кавер-группы и фолк-коллективы. Также здесь будет работать ярмарка изделий народных промыслов, сувениров и продуктов от местных производителей.

25 и 26 февраля масленичные гуляния пройдут на Театральной площади. Здесь каждый сможет попробовать блины и ароматный чай, покататься на аттракционах.

Ожидается, что в 2017 году в масленичных гуляниях в Краснодаре примут участие более 80 тыс. горожан и гостей краевого центра.

Проводят зиму и в Сочи. На курорте 26 февраля, в последний день масленичной недели, в парке «Ривьера» пройдут концертные и театрализованно-игровые программы, мастер-классы, спортивно-силовые состязания, дегустация главного масленичного блюда — блинов, розыгрыши, а завершит торжества обряд сожжения чучела.А накануне, в «Сочи-Парке» попытаются установить достижение для Книги Рекордов. Там из блинов с клубнично-вишневой начинкой выложат самый большой в России логотип. Планируется, что его площадь составит 14 квадратных метров, а вес — свыше 150 кг. Для создания рекордного логотипа понадобится около 1,5 тысячи блинов.Народные гуляния пройдут 25 и 26 февраля во всех районах курорта.

В Анапе по традициям народного гулянья на главной городской площади будет установлен масленичный столб с подарками и лентами. Также зрителей ждут такие забавы, как перетягивание каната, шоу ходулистов, игра «Ручеек» и даже флэш-моб «Обнимашки». Кулинарам курорта предстоят состязания в мастерстве на конкурсе «Ажурный блин».