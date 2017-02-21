Ярославль, 21 февраля, 2017, 13:03 — ИА Регнум. В Ярославской области январе 2017 года по сравнению с январем 2016 увеличилась продажа овощей в 6.2 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате.

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«Такой резкий рост можно объяснить тем, что в области значительно увеличилось число зимних теплиц и, соответственно, производить продукции стали гораздо больше. За счет того, что ее не надо никуда везти, овощи стоят дешевле чем завозные», — сказала корреспонденту ИА REGNUM главный специалист-эксперт отдела статистики предприятий, сельского хозяйства и окружающей природной среды Елена Дианова.

Но не одними овощами приросла Ярославская область. Реализация сельхозорганизациями зерновых и зернобобовых культур увеличилась на 50.1%, картофеля — на 22.9%, скота и птицы на убой (в живом весе) — на 10% процента, молока — на 10.9% процента.

«Ярославское мясо и птицу везут в Архангельскую, Владимирскую, Вологодскую и Волгоградскую область. Молоко поставлялось в Ивановскую, Тверскую, Костромскую, Ленинградскую, Вологодскую, Владимирскую области. Скорее всего, больше заказчиков нашли выходы на ярославские предприятия и заключили с ними договоры, поэтому и выросла реализация вне пределов области», — сообщили ИА REGNUM в Ярославльстате.