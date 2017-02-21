Лондон, 21 февраля, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Группа женщин, обвинивших бывшего премьер-министра Великобритании Эдварда Хита в половом насилии, совершенном над ними в детстве, также указала, что их родители были причастны к убийству по меньшей мере 16 детей, сообщает The Daily Mail.

Франсиско де Гойя. Лампа дьявола (фрагмент). 1798

Необоснованные, на первый взгляд, обвинения бывшего главу британского правительства в причастности к кругу педофилов, убивших по меньшей мере 16 детей, были выдвинуты семьей, которая также заявила, что политик входил в сатанинский секс-культ, возглавляемый их родителями.

Они указали, что этот культ регулярно приносил детей жертву в церквях и лесах по всему югу Англии, а также совершал подобные церемонии в Африке.

По словам женщин, их родители, которые были, как утверждается, знакомы с бывшим лидером Консервативной партии, стояли за убийствами детей разных возрастов, от младенцев до подростков, но им все же удалось ускользнуть от правосудия.

Как утверждается, члены педофильского круга — к которому, по словам группы женщин, принадлежал и Хит — закалывали, пытали и калечили детей в церквях, а также сжигали младенцев в ходе сатанических оргий, прежде чем мужчины, женщины и дети поглощали их кровь и части тела.

Однако в показаниях женщин нет указания на причастность к убийству детей бывшего премьер-министра страны.

Впервые информация о зверствах появилась в 1989 году, когда женщины и обратились в полицию, однако тогда эти обвинения были признаны необоснованными.