Великий Новгород, 21 февраля, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь губернатора Новгородской области Елена Пилосова оставляет свой пост. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом она сама сообщила сегодня, 21 февраля, журналистам, поблагодарив коллег за сотрудничество.

422737 Увольнение

Пилосова сообщила, что 21 февраля — последний день её работы в новгородском правительстве. Пресс-секретарём Сергея Митина Елена Пилосова работала с 25 января прошлого года. Митин досрочно сложил полномочия главы региона 13 февраля.

Кто займёт пост пресс-секретаря врио губернатора Новгородской области Андрея Никитина — пока не сообщается. Оперативными вопросами по взаимодействию со СМИ сейчас в регионе занимается пресс-секретарь «Агентства стратегических инициатив» в Северо-Западном федеральном округе Юлия Слуцкая.