Москва, 21 февраля, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Проект «Битва технологий», в котором принимают участие российские разработчики гаджетов, дронов, роботов, интеллектуальных систем, призванных изменить мир, представил первые результаты. В эпицентре высоких технологий SMIT. SPACE участники реалити-шоу впервые продемонстрировали членам жюри свои проекты и вознаграждения в рамках крауд-кампаний, передает ИА REGNUM.

Пресс-служба сайта planeta.ru Прототипы техно-новинок в «Битве технологий»

В течение нескольких недель при помощи краудфандинговой платформы «Планета» и инвестиционной площадки для частных инвесторов EVA Invest в партнерстве с государственным фондом, институтом развития РФ РВК отечественные hardware-стартапы завершали работу над своими проектами и изучали перспективы финансирования технических разработок при помощи краудфандинга.

Пресс-служба сайта planeta.ru Эксперты исследуют прототипы

Проект стартовал 1 февраля. «Битва технологий» стала первым подобным реалити-шоу в России. Пока разработчики учились у специалистов представлению своих проектов широкой аудитории, чтобы при помощи спонсоров продолжать исследования, развивать проект и сделать его потом доступным для максимального количества пользователей, чтобы любой из зрителей мог поддержать производство отечественных устройств. Так, зрители могли не только оказать помощь специалистам в материальном плане, но и получить вознаграждение. Например, можно стать первым обладателем уникальных технологических новинок.

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Голосование продлится до 28 февраля включительно. По итогам проделанной работы участники «Битвы технологий» представили на суд жюри свои проекты. Выступление было подчеркнуто показательным и даже шутливым: вместо оценок судьи конкурса использовали таблички с эмотиконами. В тройку лидеров вошли проект бионического протеза, автоматическая кормушка для животных, регулирующая вес питомца, а также «умный» аквариум. Победители получат призовой фонд от Российской венчурной компании (РВК). В число экспертов в области краудфандинга и инвестиций вошли музыканты группы «На-На», а также главный разработчик ИА REGNUM Николай Птицын.

«Много было интересных предложений. Очень интересных. Много было довольно стандартных предложений. Но у большинства команд есть проблема с тем, что они неуверенно себя чувствуют. У них и вознаграждение отличное, и сами проекты отличные, но вот они приходят, начинают говорить, и не цепляет именно из-за того, что они неуверенно себя чувствуют с микрофоном, не могут правильно презентовать свой проект, что, собственно, отметили и «нанайцы», — сказал программист.

Пресс-служба сайта planeta.ru Иван Кудрявцев и Николай Птицын в экспертной комиссии «Битвы технологий»

Особенно он выделил интерактивную игрушку MISHKA, которая может рассказать ребенку сказку на ночь или прочитать произведение по ролям с родителями, спеть песню, обучить алфавиту и счету. По словам главного разработчика агентства, представители этой группы грамотно представили свой проект, понимают, чего хотят добиться, и идут к своей цели.

«При учете того, что они планируют в дальнейшем не только MISHKA делать, но и портфель с такой системой, я бы с удовольствием своим сыновьям такие вещи купил», — сказал Николай Птицын.

Он также выделил еще одну разработку: «Еще мне понравилось, как выступили MaxBionic, потому что они понимают, что их проект рассчитан не на рядового пользователя. Он рассчитан на людей с ограниченными способностями, и они понимают, что их проект дорогостоящий. Поэтому мне очень понравилось, когда представитель команды вышел, он запустил презентацию не с вознаграждениями, а с самим проектом. И в конце он рассказал отдельно об одном вознаграждении: если кто-то жертвует миллион, то он получает золотой протез, а эти деньги идут на развитие, исследования. И на этом он закончил, то есть понятно, что человек осознает, куда и зачем он движется».

Пресс-служба сайта planeta.ru Николай Птицын поддерживает огнем создателей бионического протеза от MaxBionic

В то же время не все члены жюри положительным образом оценили такой вариант вознаграждения, указывания на то, что обычный пользователь, в распоряжении которого нет этого миллиона, не сможет помочь команде. В целом вердикт жюри по итогам презентации бонусов, которые предложили участники «Битвы технологий» — больше изобретательности при подготовке вознаграждений для своей крауд-кампании. Конечно, это касалось не всех. Например, создатели конструктора робототехники LiveTronic подошли к задаче с фантазией, предложив бонус в виде робота, пекущего блины. А разработчики кормушки Animo, которую «На-На» окрестили блендером, сориентировались в ситуации чуть ли не на месте — одним из их лотов стал гаджет с автографами группы.

Пресс-служба сайта planeta.ru Леонид Семидьянов испытывает новинки лично

Говоря о краудфандинге в целом, Николай Птицын сказал, что развитие отечественных разработок при такой поддержке имеет очень перспективное будущее, потому что, к сожалению, далеко не всегда молодым специалистам удается получить какие-то государственные гранты. Краундфандинг в этом случае — замечательная альтернатива. Тем более что многим людям, действительно, хочется жертвовать деньги на полезные проекты.

«Битва технологий» — очень правильный проект, потому что он, действительно, помогает молодым ребятам вырваться вверх, вперед, двигаться в сторону облегчения разработки и облегчения поиска средств на эту самую разработку», — подчеркнул программист.

Пресс-служба сайта planeta.ru «Битва технологий» соберет всех вместе!

Сегодня, 21 февраля, состоится еще одно мероприятие в рамках «Битвы технологий». Право на ошибку, как отмечают организаторы, у участников уже не будет. Судьи будут выставлять оценки, а состав жюри существенно расширится. К экспертам на этот раз присоединятся журналист, блогер Леся Рябцева, продюсер Андрей Русанов, актриса Любовь Зайцева и другие.