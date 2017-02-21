Ярославль, 21 февраля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов примет участие в выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает телеканал Правительства области «Первый Ярославский». Кто именно будет субъектом выдвижения — партия «Единая Россия» либо сам Дмитрий Миронов, пока не решено. В самой «Единой России» ИА REGNUM сообщили, что партийные праймериз на губернаторские выборы пока не назначены. Кроме того, процедура предварительного голосования на губернаторских выборах будет проходить исключительно внутри партии.

Yarregion.ru Дмитрий Миронов

«В соответствии с положением о предварительном партийном голосовании процедура выдвижения кандидата на выборы губернатора несколько иная, чем на выборах депутатов. Эта процедура заключается в выдвижении и необходимости встречи не менее чем с 50% партийного актива, это секретари муниципальных и первичных партийных организаций, где должны встретиться претенденты. Это конкурсная процедура, должно быть не менее двух претендентов. После этого собирается конференция, которая принимает решение по выдвижению кого-то из кандидатов», — рассказал корреспонденту ИА секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.

По словам Боровицкого, процедура предварительного партийного голосования может пройти в конце весны — начале лета. При этом возможна не только выдвижение кандидата от партии, так и поддержка кандидата-самовыдвиженца.

Также о намерении участвовать в выборах заявил депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев. В региональном отделении КПРФ обсуждается возможность выдвижения депутата облдумы, члена фракции Михаила Парамонова.

«Справедливая Россия» пока не определилась, будет ли выдвигать своего кандидата на выборы из-за сложностей с прохождением муниципального фильтра. Наиболее вероятным кандидатом в партии называют депутата Госдумы России Анатолия Грешневикова.