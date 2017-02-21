Врио губернатора Ярославской области идет на выборы
Ярославль, 21 февраля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов примет участие в выборах губернатора, которые состоятся 10 сентября 2017 года. Об этом сообщает телеканал Правительства области «Первый Ярославский». Кто именно будет субъектом выдвижения — партия «Единая Россия» либо сам Дмитрий Миронов, пока не решено. В самой «Единой России» ИА REGNUM сообщили, что партийные праймериз на губернаторские выборы пока не назначены. Кроме того, процедура предварительного голосования на губернаторских выборах будет проходить исключительно внутри партии.
«В соответствии с положением о предварительном партийном голосовании процедура выдвижения кандидата на выборы губернатора несколько иная, чем на выборах депутатов. Эта процедура заключается в выдвижении и необходимости встречи не менее чем с 50% партийного актива, это секретари муниципальных и первичных партийных организаций, где должны встретиться претенденты. Это конкурсная процедура, должно быть не менее двух претендентов. После этого собирается конференция, которая принимает решение по выдвижению кого-то из кандидатов», — рассказал корреспонденту ИА секретарь Ярославского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Боровицкий.
По словам Боровицкого, процедура предварительного партийного голосования может пройти в конце весны — начале лета. При этом возможна не только выдвижение кандидата от партии, так и поддержка кандидата-самовыдвиженца.
Также о намерении участвовать в выборах заявил депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев. В региональном отделении КПРФ обсуждается возможность выдвижения депутата облдумы, члена фракции Михаила Парамонова.
«Справедливая Россия» пока не определилась, будет ли выдвигать своего кандидата на выборы из-за сложностей с прохождением муниципального фильтра. Наиболее вероятным кандидатом в партии называют депутата Госдумы России Анатолия Грешневикова.