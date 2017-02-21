В Нижегородской области штрафы для безбилетников увеличены в 10 раз
Нижний Новгород, 21 февраля, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области 21 февраля приняло во втором чтении закон о внесении изменений в региональный КоАП, в соответствии с которыми будут увеличены штрафы за безбилетный проезд на общественном транспорте.
Если на сегодня штраф составляет 100 рублей, то после вступления закона в силу они вырастут до 1000 рублей.
Перевозка багажа без оплаты, неоплаченный провоз ручной клади сверх установленной нормы в автомобильном и городском наземном электротранспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, повлечет административный штраф для граждан в размере 500 рублей. В настоящее время штраф составляет 100 рублей.
По словам председателя комитета по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерия Осокина, внесение изменений должно обеспечить устойчивое функционирование муниципальных транспортных предприятий. Увеличение штрафов должно создать условия для перехода к бескондукторной схеме оплаты проезда.