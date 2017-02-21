Нижний Новгород, 21 февраля, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Законодательное собрание Нижегородской области 21 февраля приняло во втором чтении закон о внесении изменений в региональный КоАП, в соответствии с которыми будут увеличены штрафы за безбилетный проезд на общественном транспорте.

Андрей Репин ИА REGNUM Общественный транспорт Нижнего Новгорода может остаться без кондукторов

Если на сегодня штраф составляет 100 рублей, то после вступления закона в силу они вырастут до 1000 рублей.

Перевозка багажа без оплаты, неоплаченный провоз ручной клади сверх установленной нормы в автомобильном и городском наземном электротранспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и межмуниципальным маршрутам, повлечет административный штраф для граждан в размере 500 рублей. В настоящее время штраф составляет 100 рублей.

По словам председателя комитета по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерия Осокина, внесение изменений должно обеспечить устойчивое функционирование муниципальных транспортных предприятий. Увеличение штрафов должно создать условия для перехода к бескондукторной схеме оплаты проезда.