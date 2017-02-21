Таллин, 21 февраля, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписала приказ, согласно которому главнокомандующий Силами обороны страны, генерал-лейтенант Рихо Террас повышен до звания генерала. Об этом ИА REGNUM сегодня, 21 февраля, сообщили в пресс-службе Генерального штаба Сил обороны, отметив, что всего новые звания получили 240 офицеров Сил обороны и добровольного военизированного ополчения Kaitseliit.

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Президент также повысила руководителя Генерального штаба Мартина Хереми до звания бригадного генерала, до звания полковника — пять офицеров, в том числе командира Первой пехотной бригады Вейко-Велло Пальма и руководителя эстонской военной разведки Каупо Розина.

Традиционно новые звания высшим офицерам и генералитету армии присваивает глава государства, старшим офицерам — главнокомандующий Силами обороны республики. Повышение в званиях приурочено к 99-ой годовщине провозглашения независимости эстонской Республики 24 февраля.