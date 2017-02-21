Калуга, 21 февраля, 2017, 11:57 — ИА Регнум. 40 аппаратами «искусственная почка» нового поколения, рассчитанными на помощь 240 пациентам с хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа, оборудован новый диализный медицинский центр, который торжественно открыли 21 февраля в Калуге,сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Георгия Орлова. Пресс-служба правителства Калужской области. Первые пациенты нового диализного центра

По информации регионального министерства здравоохранения, в настоящее время в гемодиализе нуждаются 152 пациента. С появлением центра полностью решена проблема дефицита диализных мест в Калуге и ближайших районах. Это позволяет гарантировать пациентам с заболеваниями почек получение доступной, бесплатной медицинской помощи, соответствующей лучшим европейским стандартам.

В перспективе новый калужский центр также сможет оказывать медицинские услуги еще одним методом диализной терапии — с помощью перитонеального диализа.