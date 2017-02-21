Кандидат от оппозиции назвал президентские выборы в Эквадоре «вонючими»
Кито, 21 февраля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. «Решение Национального избирательного совета объявить окончательные итоги президентских выборов в течение трех дней после окончания голосования плохо пахнет», заявил кандидат в президенты Эквадора от оппозиции Гильермо Лассо. По его мнению, с подсчетом голосов сложилась «вонючая ситуация», и он уверен, что власти пытаются тянуть время, дабы натянуть Ленину Морено процент, необходимый для победы в первом туре, сообщает перуанское издание El Comercio.
Ранее, глава Национального избирательного совета Эквадора Хуан Пабло Посо заявил, что необходимо еще три дня для подсчета голосов. А пока имеющиеся данные не позволяют определить окончательный результат.
После подсчета 89,40%, кандидат от правящего альянса Ленин Морено имеет 39,11% голосов. В то время как оппозиционный кандидат Гильермо Лассо набирает 28,34%. Напомним, что для победы в первом туре кандидат в президенты может набрать не 50%, а, по крайней мере, 40%. Но при условии, что он будет опережать ближайшего соперника на 10%.
Пока, Ленин Морено празднует победу и уверяет, что победит уже в первом туре, Гильермо Лассо призывает оппозицию объединиться и выйти на улицы.
Ситуация в Эквадоре напряженная. Страна ждет итогов президентских выборов.