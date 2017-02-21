Кито, 21 февраля, 2017, 11:51 — ИА Регнум. «Решение Национального избирательного совета объявить окончательные итоги президентских выборов в течение трех дней после окончания голосования плохо пахнет», заявил кандидат в президенты Эквадора от оппозиции Гильермо Лассо. По его мнению, с подсчетом голосов сложилась «вонючая ситуация», и он уверен, что власти пытаются тянуть время, дабы натянуть Ленину Морено процент, необходимый для победы в первом туре, сообщает перуанское издание El Comercio.

Congress of local and regional authorities Выборы

Ранее, глава Национального избирательного совета Эквадора Хуан Пабло Посо заявил, что необходимо еще три дня для подсчета голосов. А пока имеющиеся данные не позволяют определить окончательный результат.

После подсчета 89,40%, кандидат от правящего альянса Ленин Морено имеет 39,11% голосов. В то время как оппозиционный кандидат Гильермо Лассо набирает 28,34%. Напомним, что для победы в первом туре кандидат в президенты может набрать не 50%, а, по крайней мере, 40%. Но при условии, что он будет опережать ближайшего соперника на 10%.

Пока, Ленин Морено празднует победу и уверяет, что победит уже в первом туре, Гильермо Лассо призывает оппозицию объединиться и выйти на улицы.

Ситуация в Эквадоре напряженная. Страна ждет итогов президентских выборов.