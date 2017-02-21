Ярославль, 21 февраля, 2017, 11:50 — ИА Регнум. В 2016 году жители Ярославской области взяли потребительских кредитов на 19% больше, чем годом ранее. Населению региона выдано кредитов в размере 49,4 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Отделении по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Деньги

«В структуре регионального кредитного портфеля физических лиц более 40% занимают жилищные ипотечные займы. В прошлом году наши земляки взяли на эти цели кредитов в объеме 10,1 млрд рублей. По итогам 2015 года объем жилищных ипотечных кредитов составлял 8,7 млрд рублей», — сказал ИА REGNUM заместитель управляющего Отделением Банка России ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Игнатенков.