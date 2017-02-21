Майкоп, 21 февраля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Организацию, которая займется сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твёрдых коммунальных отходов на территории Адыгеи, определят уже до конца текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по охране окружающей среды и природным ресурсам 21 февраля.

Onf.ru Свалка

На сегодня в республике уже разработана новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами. В этом вопросе, как отмечают активисты ОНФ, в Республике Адыгея «отличились»: субъекту понадобилось всего четыре дня на разработку территориальной схемы, которая оказалась непроработанной.

«Например, в ней отсутствовали какие-либо графические материалы в разделе планирования разведения потоков вывозимых отходов в Краснодарский край», — уточнил эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, добавив, что объективность таких схем вызывает сомнение.

Согласно документу, в республике предполагается работа трех межмуниципальных отходоперерабатывающих комплексов. Для них уже отведены земельные участки: в Адыгейске, Майкопском и Красногвардейском районах.

В решении вопроса с обустройством полигона твердых бытовых отходов Адыгея надеется на финансовую помощь из Москвы. Вопрос выделения средств на эти цели, а также на реконструкцию очистных сооружений уже рассматривается на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, новая система по обращению с коммунальными отходами должна заработать в России с 1 января 2017 года. Согласно новшествам, организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, отходы, которые могут быть переработаны, не должны захораниваться. Напомним, весной прошлого года в Адыгее были обнаружены 24 несанкционированные свалки твердых бытовых и пищевых отходов. Они образовались на территории десяти сельских поселений Майкопского района. Прокуратура через суд обязала местные власти ликвидировать свалки.