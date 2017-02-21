Саратов, 21 февраля, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Саратове в сквере на улице Астраханская между улицами Московская и Большая Казачья состоялась закладка камня скульптурной композиции, посвященной Герою России генерал-полковнику Анатолию Романову, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Www.saratovmer.ru 21 февраля в Саратове состоялась закладка камня скульптурной композиции Героя России генерал-полковника Анатолия Романова

Возле камня был выставлен почетный караул, во время мероприятия проходила знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации. Проект будущей скульптурной композиции разработал народный художник России Салават Щербаков. Ее планируют установить уже в июне этого года.

«Через несколько месяцев здесь будет установлена скульптурная композиция и открыта аллея генерала Анатолия Романова, в честь его подвига и офицерской жизни. Весь его путь от курсанта до генерала прошел на нашей Саратовской земле. В далеком 1969 году он пришел курсантом тогда в Саратовское краснознаменное училище внутренних войск и своим примером, своей службой показал, как должен верой и правдой служить настоящий офицер нашей великой России. Ровно год назад мы вместе с Фондом Романова, вместе с его супругой и офицерами училища приняли решение повесить Доску почета на доме, где он проживал, и поставить скульптурную композицию в сквере рядом с училищем», — выступил с речью глава Саратова Валерий Сараев.

Заместитель президента Фонда содействия развитию спорта и медицины имени Героя России генерал-полковника Анатолия Романова Роман Насонов обратился к градоначальнику с предложением переименовать одну из улиц Саратова или назвать одну из новых улиц города в честь саратовских курсантов и 85-летия Краснознаменного института войск национальной гвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Романов — советский и российский военный деятель, генерал-полковник, Герой РФ (1995 год), бывший заместитель министра внутренних дел РФ — командующий внутренними войсками МВД и командующий Объединённой группировкой федеральных войск в Чечне.

В октябре 1995 года пережил покушение, в результате которого получил перелом основания черепа и потерял способность разговаривать и самостоятельно передвигаться. Находится на лечении в Главном госпитале МВД. Может понимать написанный текст, реагировать и сообщать о своём состоянии взмахами руки и движениями глаз.