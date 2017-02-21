Тамбов, 21 февраля, 2017, 11:05 — ИА Регнум. В рамках концессионного соглашения «Российские коммунальные системы» планируют вложить в реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в Тамбове 3 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

Steve Johnson Водоснабжение

Планируется, что 1,2 млрд рублей будет потрачено на реконструкцию канализационных коллекторов. Еще 1 млрд рублей — на работы по повышению качества очистки сточных вод. Оставшиеся деньги пойдут на ремонт очистных сооружений и другие работы.

Сейчас компания совместно с местными властями проводит работу по подготовке к заключению концессии. Проводится инвентаризация сетей и оценка их качества.

«Концессионное соглашение планируется заключить на 15 лет. При этом в первые пять лет будет освоено 80% финансирования. Обе стороны согласны: для дальнейшего успешного взаимодействия необходимо принять взвешенное решение, просчитать долгосрочную тарифную программу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года сотрудники тамбовского водоканала требовали проиндексировать зарплаты на предприятии на 7,4%. Рабочие сейчас получают примерно 15−16 тысяч рублей, при этом зарплата не повышается, несмотря на то, что деньги на индексацию были заложены в тарифы для жителей. Кроме того, среди требований — обеспечить нормальные условия труда, а также вернуть предприятие в муниципальную собственность.