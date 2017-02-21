Махачкала, 21 февраля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. В Махачкале после трагического случая с гибелью ребенка от укусов собак, отстранен от долждностит на время проведения проверки начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. Его заместитель, ответственный за отлов бездомных животных, уволен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля сообщили в пресс-службе администрации города.

Злая собака

Кроме того, городские власти озаботились созданием приюта для животных. Мэр города Муса Мусаев на совещании в администрации заявил, что уже определен земельный участок, который будет предоставлен зоозащитным организациям «Зоолайф» и «Эколайф» для создания приютов для бездомных животных. Строительство будет осуществляться в рамках часто-государственного партнерства. Отлов животных начнется в срочном порядке. При участии ветеринарных служб будет проведена стерилизация и вакцинация, говорится в сообщении мэрии.

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Мэр города еще в мае прошлого года поручал своей администрации рассмотреть возможность выделения участка под приют, но ничего сделано не было. Как сообщила ИА REGNUM руководитель зоозащитной организации «Зоолайф» Ольга Вяткина, с тех пор земельный участок не был определен. В настоящий момент организация уже открыла приют в частном доме, на территории вокруг которого имеются огород и сарай. Там сейчас около 100 кошек и собак. Брать новых возможности нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля в Махачкале погибла 9-летняя девочка. На возвращавшегося вечером домой ребенка напала стая собак.