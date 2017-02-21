Вашингтон, 21 февраля, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Разработчики WhatsApp добавили в популярный мессенджер функцию самоуничтожающихся статусов. Публиковать такие сообщения могут пользователи Instagram Stories, Snapchat и Facebook, однако в WhatsApp доступ к историям может быть ограничен автором, сообщает Bloomberg.

Мессенджер WhatsApp

Как пояснил глава компании WhatsApp Ян Кум, новая возможность внедрена для того, чтобы пользователи могли быстро рассказать своим друзьям о том, что происходит в их жизни. Пока нововведение запущено в тестовом режиме и доступно жителям Нидерландов и Франции.

Функция «Истории» придет на смену «статусам», которые можно было прочесть рядом с именами пользователей. При этом WhatsApp Status можно будет читать в отдельной вкладке в мессенджере, а не над общей лентой, как в сервисе Instagram.

В отличие от других подобных сервисов, в WhatsApp будет предусмотрена возможность шифрования публикаций. Это значит, что пользователь сможет сам решить, кто из его друзей сможет прочесть сообщение.

По оценкам, в мире насчитывается более 1,2 млрд пользователей WhatsApp. Каждый день они пересылают другу другу 760 млн видеофайлов и 80 млн изображений.