Москва, 21 февраля, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Биржевые курсы доллара США и евро снижаются к рублю 21 февраля, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

По состоянию на 11:40 мск, доллар потерял 8,25 копейки к рублю и составил 57,8675 рубля. Евро к этому времени упал на 31,50 копейки — до 61,2050 рубля.

Торги по доллару проходили в диапазоне от 57,72 до 57,9050 рубля. Евро на максимуме составлял 61,4375 рубля, на минимуме — 61,1 рубля.

Накануне рубль укрепился в парах с иностранными валютами. За доллар США давали 58,02 руб. (-0,6%). Евро стоил 61,60 руб. (-0,5%).

Официальные курсы Центробанка РФ на 21 февраля составляют 58,09 руб. за американскую валюту и 61,69 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 46 и 25 копеек соответственно.