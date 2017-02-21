Манила, 21 февраля, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран, входящих в Ассоциацию государств в Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обеспокоены «последними событиями» в Южно-Китайском море, заявил министр иностранных дел Филиппин Перфекто Ясай, сообщает Reuters.

Uni.open2ch.net Южно-Китайское море

Глава дипломатического ведомства островного государства призвал стороны к сдержанности и диалогу, что необходимо для деэскалации конфликта в регионе.

«Ряд министров выразил обеспокоенность в связи с недавними событиями в регионе, которые могут привести к дальнейшей напряженности и подорвать доверие и уверенность», — заявил Ясай по итогам встречи со своими южноазиатскими коллегами.

«В то же время они [ряд глав МИД стран региона] отметили необходимость сохранения постоянного диалога, который важен для ослабления напряженности в регионе», — добавил он.

Министр иностранных дел Филиппин не уточнил, какие именно события спровоцировали озабоченность участников саммита.

Напомним, в регионе Южно-Китайского моря зреет нерешенный территориальный конфликт. Речь идет об островах, принадлежность которых оспаривают сразу шесть государств, в их числе: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.