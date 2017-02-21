Калуга, 21 февраля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Жители Калужской области, получив в феврале квитанции за услуги ЖКХ, были неприятно удивлены тем, что плата за электроэнергию для содержания общедомового имущества увеличилась почти в 3 раза. Причина в том, что с 1 января 2017 года расходы на воду и электричество для содержания общедомового имущества были переквалифицированы с коммунальной на жилищную услугу.

Борис Кустодиев. Купец, считающий деньги (фрагмент). 1918

Проблемы, вызванные переносом платы собственников за общедомовые нужды из раздела «коммунальные услуги» в графу «содержание общего имущества дома», стали предметом разговора 20 февраля на заседании правительства Калужской области,сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники заседания также отметили, что управляющие компании поспешили включить в плату подвалы и чердаки, а также увеличивают расходы воды на мытье лестничных площадок.

«Нормативы за электричество в расчетные платежи за чердаки и подвалы, конечно, же берутся. Но сегодня имеет место сверхнормативный ОДН, который выставляют управляющие компании. Запутанная система, мы в ней разбираемся», — пытался разъяснить ситуацию членам регионального правительства начальник Государственной жилищной инспекции области Руслан Саидов.

В этой связи губернатор Анатолий Артамонов предложил определить для управляющих компаний более четкий регламент, чтобы можно было бы спросить с них, если будут нарушения.

Между тем, прокурорскими проверками установлены случаи, когда управляющими компаниями Калужской области, собираемые с населения платежи, используются на личные расходы. В 2016 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства прокурорами было выявлено свыше 3 тысяч нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено 550 должностных лиц. Также было возбуждено 6 уголовных дел, связанных с деятельностью управляющих компаний.