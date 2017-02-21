Санкт-Петербург, 21 февраля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Ледокол «Илья Муромец» будет передан в состав ВМФ России осенью 2017 года после завершения всех этапов испытаний. Об этом 21 февраля сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Mil.ru Ледокол «Илья Муромец»

В настоящее время ледокол находится на этапе достройки на ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге. Работы идут по графику, в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения.

«Осенью текущего года, после проведения швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний ледокол войдет в состав Северного флота, где будет выполнять задачи обеспечения действий арктической группировки ВМФ России», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Как напомнили в оборонном ведомстве, головной ледокол проекта 21 180 «Илья Муромец» стал первым ледоколом за 45 лет, строящимся в интересах ВМФ России. Этот ледокол может выполнять ледовую проводку боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в Арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение.

«Илья Муромец» был заложен на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 года. В июне 2016 года ледокол был спущен на воду для производства достроечных работ.

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«Илья Муромец» — многофункциональное судно для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Ледокол, водоизмещением 6 тыс. тонн, обладает качествами морского буксира, ледокола и патрульного корабля одновременно.

Высокая маневренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством, что повышает маневренные характеристики судна при работе в ледовых условиях. Ледокол оснащен современным навигационным комплексом, с электронной картографической навигационно-информационной системой.

Длина ледокола — 85 м, ширина — 20 м, высота борта — 9,2 м, осадка — 6,8 м. Автономность плавания — до 60 суток; дальность хода — до 9 тыс. морских миль. Ледокол может преодолевать ледовое поле толщиной до 1,5 м. Экипаж судна — 35 человек.