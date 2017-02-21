Лондон, 21 февраля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Палата лордов завершила первый этап дискуссий по поводу Brexit, после того как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказала давление на них с тем, чтобы они не блокировали и не затягивали все необходимые процедуры. Об этом сообщает Press Association.

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Тереза Мэй лично наблюдала за дебатами в палате лордов. Члены палаты общин, коими считаются также члены кабинета министров, не имеют права участвовать в дискуссии пэров, однако они имеют возможность наблюдать за прениями, чем и воспользовалась Мэй, заняв место у подножия королевского трона.

Заседание открыла баронесса Натали Эванс, призвавшая лордов не препятствовать выходу Великобритании из ЕС.

В палате общин, в которой консерваторы доминируют, удалось принять законопроект о выходе из ЕС в таком виде, в каком на нем настаивало правительство.

В палате лордов консерваторы не имеют большинства, поэтому возможны внесения поправок в документ. Если они будут приняты, то в палате представителей должно пройти повторное голосование, что потребует дополнительного времени.

Напомним, 23 июня 2016 года состоялся референдум, на котором граждане Великобритании высказались за выход страны из ЕС. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала начать процедуру выхода в конце марта 2017 года, для того чтобы она получила возможность для реализации своих намерений, парламент Великобритании должен утвердить план правительства.