Астрахань, 21 февраля, 2017, 10:31 — ИА Регнум. В Астраханской области одна из первых солнечных электростанций в России, возводимая на окраине посёлка Володарский, построена уже наполовину. Все работы на объекте, по словам подрядчика, ведутся строго по графику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 21 февраля, уже забито в землю пять тысяч свай, проложена дорога из железобетонных плит, смонтированы высоковольтные линии, залит фундамент под закрытое распределительное устройство и блочно-модульные инверторные установки. На днях прошло их тестирование.

Jilkin.ru Строительство солнечной электростанции

В настоящее время рабочие устанавливают опорные конструкции под фотоэлектрические модули, подготавливают траншеи для прокладки кабеля. Работа на площадке организована в три смены. А в начале весны запланирована поставка кабельной продукции.

Всего будет установлено 57 тыс. фотоэлектрических модулей, 15 тыс. свай, проложено более 50 тыс. метров силового кабеля. СЭС «Заводская» займёт участок площадью 26 га. Её проектная мощность — 15 мегаватт — позволит покрыть на 25% потребности в электроэнергии посёлка Володарский.

Напомним, строительство солнечной электростанции в Астраханской области было начато в сентябре прошлого года. Володарский район для строительства объекта генерации солнечной энергии выбран неслучайно: здесь планируется создание крупного иранского птицеводческого хозяйства. Также в стадии проработки проекты развития тепличных хозяйств и пищевой промышленности с участием иностранных инвесторов. А значит, потребность в энергетике будет только нарастать. По данным регионального минпрома, в целом по Астраханской области ожидаемое увеличение потребляемой электрической мощности до 2020 года может составить более 250 МВт.

Общая установленная мощность станции составит 15 МВт. Солнечная электростанция (СЭС) «Заводская» сможет вырабатывать в год 21 млн кВт/ч, что эквивалентно годовому потреблению 20 тысяч жителей области. Пуск объекта запланирован на май 2017 года.

Всего в ближайшие годы в регионе планируется построить семь солнечных электростанций по 15 МВТ. Общий объём инвестиций составит около 12 млрд рублей. Право на их строительство получили компании «КомплексИндустрия» и «МРЦ «Энергохолдинг», входящие в группу компаний «Энергия солнца». Их возведут на территории Володарского, Приволжского, Енотаевского и Наримановского районов.