Ярославль, 21 февраля, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы Василий Цепенда и Сергей Балабаев предложили выйти в Госдуму России от лица регионального заксобрания с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на приобретение автомобиля отечественного производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской облдуме.

Ярославль

«Сейчас отечественные производители автомобилей испытывают проблемы со сбытом, так как у людей недостаточно денег на приобретение новых авто. Это стимулировало бы спрос. Кроме того, это социальная поддержка семей. Когда в семье появляется второй, третий ребенок, необходимость в автомобиле резко возрастает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Василий Цепенда.

Чтобы проект закона был направлен в Госдуму России, необходимо, чтобы его поддержало большинство Ярославской областной думы. Между тем аналогичные предложения и законопроекты ранее не раз выдвигались представителями различных политических сил — от КПРФ до «Единой России», однако не находили поддержки в Правительстве РФ.

На этот раз инициаторами стали представители правой партии. Василий Цепенда является единственным депутатом Яроблдумы от ПАРНАСа, а Сергей Балабаев заявил о намерении выдвинуться на пост губернатора Ярославской области от этой партии.