Москва, 21 февраля, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Российские туристы постепенно возвращают себе статус платежеспособных клиентов в иностранных магазинах. По наблюдениям UBS, траты российских граждан за рубежом за январь выросли на 32,3% в годовом сопоставлении, что является максимальным значением за четыре месяца. Годом же ранее, в январе 2016 года, когда доллар в моменте доходил до 85,99 рубля, но в среднем стоил около 78 рублей, граждане экономили в зарубежных поездках. Тогда траты упали на 23%. Расходы постепенно начали нарастать примерно с октября 2016 года. Это напрямую связано с продолжающимся укреплением рубля и снижением курсовых разниц, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Pedro Ribeiro Simões Туристы

«Если прежде само по себе умножение цены на «родной» курс быстро уводило прочь потенциальных покупателей из торговых точек за границей, то сейчас курс не слишком-то и пугает. На руку работает многомесячная тенденция, то есть жители России уверены, что это надолго, и не боятся тратить», — отметила эксперт.

По ее словам, «тенденцию к расширению расходов за границей подтверждают и банковские данные, и наблюдения иностранных гидов и ретейлеров. В этом году в Германии уже обратили внимание на увеличение потребительской активности российских туристов. В Швеции последние два года российских путешественников почти не было видно — дорого и очень дорого — однако в этом году туристы из России приезжают и тратят деньги охотно».

«Определенную роль в расширении трат российских граждан за рубежом играет и определенный вакуум предложения товаров высокого качества внутри отечественных сетей и торговых точек. Сегмент «люкс» сохраняет узкую категорию поклонников бренда и постоянных покупателей, но после нескольких лет застоя российским туристам хочется почувствовать себя полноценными покупателями новых коллекций и моделей», — считает Бодрова.

«При всем при этом поток туристов в европейские страны растет не самыми быстрыми темпами, несмотря на отсутствие курсовых скачков. Покупательная способность жителей России падает много месяцев подряд, и снижение местной инфляции мало что противопоставляет дорогой повседневной жизни и почти незаметному росту заработной платы. В этом плане «гулять на последние» и возвращаться после отпуска в режим повседневной экономии — вполне в российской традиции», — высказала свое мнение эксперт.