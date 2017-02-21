Калуга, 21 февраля, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В Калуге 21 февраля состоялось торжественное собрание, посвящённое предстоящему Дню защитника Отечества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, собрание было проведено городской управой и областным отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На торжественном собрании, посвящённом Дню защитника Отечества

В мероприятии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Константин Горобцов, представители военных комиссариатов, ветеранских организаций, депутаты городской Думы. В адрес ветеранов Вооруженных Сил прозвучало много теплых слов от руководителей города.

«В этот день мы отдаем дань памяти многим поколениям защитников Родины. Патриотизм и верность долгу, честь и доблесть, героизм и любовь к своей земле — вот те славные воинские традиции, которые бережно передавались в нашей стране в течение многих веков. Сегодня мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам и ветеранам локальных конфликтов, всем тем, кто отстаивал свободу и независимость России, защищал интересы государства, всем тем, кто сейчас охраняет рубежи нашей страны. Примите искренние пожелания мира, здоровья и благополучия! Пусть будут счастливы ваши родные и близкие, пусть в ваших домах царит радость и взаимопонимание!», — сказал глава городского самоуправления Александр Иванов.

Перед собравшимися выступили эстрадные коллективы и автор-исполнитель военно-патриотических песен Владимир Мазур.