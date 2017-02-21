Самара, 21 февраля, 2017, 10:20 — ИА Регнум. В Самаре супруги А. наотрез отказались покинуть аварийное жилье и переехать в новую квартиру. Вмешаться пришлось судебным приставам-исполнителям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФССП региона.

R63.fssprus.ru Супруги А. из Самары наотрез отказались покинуть аварийное жилье и переехать в новую квартиру

Судебные приставы неоднократно выходили по месту совершения исполнительных действий и предупреждали должников, что, в соответствии с российским законодательством, в случае неисполнения решения суда и требований, содержащимся в исполнительном документе, им грозит административная ответственность. Однако, даже постановление о взыскании исполнительского сбора и составленный протокол по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», предусматривающий штраф в размере 2500 рублей, не подвигли супругов исполнить решение суда, пояснили в ведомстве.

В ходе исполнительных действий судебными приставами-исполнителями было совершено принудительное выселение должников из ветхого жилья. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 47 ФЗ-229 «Об исполнительном производстве».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года Самарской области из Фонда ЖКХ выделен 861,24 млн рублей на исполнение заключительного этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016−2017 годы. В порядке софинансирования регион выделил на эти цели 2,8 млрд. Эти средства предназначены на переселение из аварийного жилья 6 412 человек, проживающих на территории 18 муниципальных образований.

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