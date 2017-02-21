Лондон, 21 февраля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. НК «Роснефть» подписала соглашение о покупке нефти с правительством иракского Курдистана, говорится в сообщении российской нефтяной компании.

Sebastien Wiertz Заключение контракта

Контракт на покупку и продажу нефти стороны подписали на период с 2017 по 2019 годы. Договор предусматривает предоплату.

Согласно соглашению, подписанному в ходе конференции IPweek в Лондоне, покупателем продукции выступит трейдинговое подразделение ПАО «НК «Роснефть» — Rosneft Trading SА.

Иракский Курдистан является регионом, имеющим широкую автономию в составе Ирака, курдские вооруженные формирования пешмерга ведут активную борьбу с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В частности, они принимают участие в освобождении Мосула.